مشكلات العمل قد تدفع الرجال للخيانة الزوجية

وأوضحت نتائج الدراسة أن علماء النفس اكتشفوا ملامح الرجال من مهن مختلفة على مواقع التعارف الإلكترونية الخاصة بالمتزوجين.

ودرس الباحثون مواقع رجال الشرطة والمستشارين الماليين، ودرسوا أيضا معلومات عن العقوبات التأديبية التي تعرض لها هؤلاء الرجال.

وبحسب موقع مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أنه بعد الانتهاء من هذا العمل، قارنوا النتائج التي حصلوا عليها مع ممثلي ذات الحرف، الذين لم تكن لهم أي مشكلات مع رؤسائهم. واتضح لهم، أن الذين كان سلوكهم سيئا في العمل، كانوا يسددون فواتير مواقع التعارف للمتزوجين أكثر.

وفسر علماء النفس هذه الحالة، بكون سلوك الناس في العمل مرتبط بشكل وثيق بسلوكهم في حياتهم الخاصة.

وأجرى موقع المواعدة "آشلي ماداسيون" في شهر مارس/ آذار، دراسة شملت آراء أكثر من ألف مشترك حول أسباب الخيانة والعوامل التي تدفعهم لذلك.

ونشرت صحيفة "indiatimes" الهندية، الاستطلاع والمثير فيه بأن الخيانة الزوجية تتفاوت بين الأشخاص تبعا للمهن التي يعملون بها.

ففي المرتبة الثالثة عشر والأخيرة جاء أهل السياسة والعاملون بالثقافة والفنون كأقل الأشخاص المعرضين للخيانة الزوجية.

واحتل العاملون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي المرتبة الثانية عشر.

وجاء العاملون في القطاع المالي والتعليم في المرتبة التالية بنسبة الخيانة الزوجية، حيث أكد 9 في المئة من المشاركين بالاستفتاء بقيامهم بالخيانة الزوجية.

وحل قطاع ريادة الأعمال في المراكز الثلاث الأولى كون هذا القطاع يحتاج للوقت والتعرف على الأشخاص والتقرب منهم.

بينما احتل قطاع تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في القائمة ومهنة الطب حلت ثانيا.

وفي المرتبة الأولى جاء أصحاب الحرف المهنية المرتبطة بالبناء والسباكة واللحام في مقدمة المهن التي أبدى فيها أصحابها نسبة مرتفعة من الخيانة الزوجية.