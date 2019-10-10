قرار صادم... "أبل" تحذف تطبيقات تدعم احتجاجات

ومن أبرز التطبيقات التي حذفتها "أبل"، HKmap.live، وهو تطبيق خرائط ينبه المتظاهرن بأماكن تواجد الشرطة، وكذلك الأماكن التي يغلق فيها شوارع لمنع تدفق الاحتجاجات، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.
وأشارت "أبل" في البيان، أن تطبيق "HKmap.live، ينتهك الإرشادات والقوانين المحلية.
@hkmaplive sees police as dogs. In Chinese context, “dog” is a insulting word.— 落落 (@LuoluoXu) October 10, 2019
（https://t.co/HeXaFkGqGR把警察看作狗。在中国人的语境中，“狗”是一个侮辱性词汇。） pic.twitter.com/b7rVQPHiUo
وهاجمت صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، قرار "أبل"، أمس الأربعاء، بقولها "لا أحد يريد جر أبل إلى الاضطرابات في هونغ كونغ. لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن أبل تخلط بين الأعمال والسياسة وحتى الأعمال غير القانونية".
وأضافت الصحيفة الصينية أنه "على أبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم".
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في هونغ كونغ، في يونيو/ حزيران، بسبب مشروع قانون سحبته هونغ كونغ فيما بعد وكان سيقضي بتسليم المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إلى الصين لمحاكمتهم. لكن الاحتجاجات تطورت منذ ذلك الحين إلى حراك أوسع نطاقا ينادي بالديمقراطية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)