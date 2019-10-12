فنان مصري: يوسف شاهين وصفني بـ "الأباجورة"

وبحسب ما أفاد موقع "24"، قال قابيل، إن علاقته بشاهين تعود إلي حقبة الستينات، إلي أن اختاره للعمل معه في فيلم "العصفور".
وأوضح قابيل، "شعرت بغضب شديد حينها منه بعد أن وصفني بـ "الأباجورة"، ولكن سرعان ما تبدد هذا الشعور بعدما وجدته يُحدث كل الممثلين بالطريقة نفسها، والحقيقة أنني أحب يوسف شاهين للغاية، لأنه إنسان طيب وودود ومخرج متمكن من أدواته".
وشارك في بطولة فيلم "العصفور" محسنة توفيق، مريم فخر الدين، عبدالوارث عسر، صلاح منصور، علي الشريف وكوكبة من النجوم، ومن تأليف لطفي الخولي.
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