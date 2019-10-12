فنان مصري: يوسف شاهين وصفني بـ "الأباجورة"

كشف الفنان محمود قابيل سر غضبه من المخرج يوسف شاهين في فيلم "العصفور" الذي انطلق منه إلى عالم الفن عام 1972.

وبحسب ما أفاد موقع "24"، قال قابيل، إن علاقته بشاهين تعود إلي حقبة الستينات، إلي أن اختاره للعمل معه في فيلم "العصفور".

وأضاف قابيل أنه "سأل يوسف شاهين قبل تصوير أحد مشاهد الفيلم قائلاً: "أنت عاوز إحساسي يكون عامل ازاي في المشهد ده؟، ففوجئت به يصيح غاضباً: "إحساس مين؟ أنا اللي بعمل كل حاجة، أنت مجرد أباجورة".

وأوضح قابيل، "شعرت بغضب شديد حينها منه بعد أن وصفني بـ "الأباجورة"، ولكن سرعان ما تبدد هذا الشعور بعدما وجدته يُحدث كل الممثلين بالطريقة نفسها، والحقيقة أنني أحب يوسف شاهين للغاية، لأنه إنسان طيب وودود ومخرج متمكن من أدواته".

وشارك في بطولة فيلم "العصفور" محسنة توفيق، مريم فخر الدين، عبدالوارث عسر، صلاح منصور، علي الشريف وكوكبة من النجوم، ومن تأليف لطفي الخولي.