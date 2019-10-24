في خطوة تاريخية... "الصحة العالمية" تعلن القضاء على نوعين من شلل الأطفال

ويعني إعلان اللجنة الدولية للتحقق من القضاء على شلل الأطفال، أنه لم يعد هناك سوى النوع الأول فحسب من الفيروس، بعدما تم القضاء على النوع الثاني في 2015، والثالث هذا الأسبوع، وفقا لرويترز.
وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لأفريقيا: "القضاء على النوع الثالث من فيروس شلل الأطفال حجر زاوية مهم نحو عالم خال من شلل الأطفال لكننا لا نملك ترف الاسترخاء".
ووصف سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، أنه "انتصار هائل في المعركة ضد شلل الأطفال".
ويغزو الفيروس الجهاز العصبي ويسبب الشلل خلال ساعات، ولا يمكن الشفاء منه لكن يمكن الوقاية من الإصابة بالمرض عن طريق اللقاحات، وكانت حملات التطعيم الوطنية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال سببا في التراجع الكبير في عدد الحالات على مستوى العالم.
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