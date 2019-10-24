في خطوة تاريخية... "الصحة العالمية" تعلن القضاء على نوعين من شلل الأطفال

رحبت منظمة الصحة العالمية بخطوة "تاريخية" نحو عالم خال من شلل الأطفال اليوم الخميس بعدما أكدت لجنة خبراء القضاء على النوع الثاني من ثلاثة أنواع من الفيروس على مستوى العالم.

ويعني إعلان اللجنة الدولية للتحقق من القضاء على شلل الأطفال، أنه لم يعد هناك سوى النوع الأول فحسب من الفيروس، بعدما تم القضاء على النوع الثاني في 2015، والثالث هذا الأسبوع، وفقا لرويترز.

وتراجعت حالات الإصابة بشلل الأطفال على مستوى العالم بنسبة 99% منذ عام 1988، لكن النوع الأول من فيروس شلل الأطفال لا يزال متوطنا في باكستان وأفغانستان، إذ أصاب 88 شخصا في المجمل هذا العام. ويمثل ذلك زيادة عن الرقم السنوي العالمي، الذي بلغ 22 حالة في 2017.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لأفريقيا: "القضاء على النوع الثالث من فيروس شلل الأطفال حجر زاوية مهم نحو عالم خال من شلل الأطفال لكننا لا نملك ترف الاسترخاء".

ووصف سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، أنه "انتصار هائل في المعركة ضد شلل الأطفال".

ويغزو الفيروس الجهاز العصبي ويسبب الشلل خلال ساعات، ولا يمكن الشفاء منه لكن يمكن الوقاية من الإصابة بالمرض عن طريق اللقاحات، وكانت حملات التطعيم الوطنية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال سببا في التراجع الكبير في عدد الحالات على مستوى العالم.