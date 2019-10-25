شاهد بالتفاصيل.. شابة أرادت تجميل أنفها ففقدت بصرها

فقدت فتاة فيتنامية تبلغ من العمر 13 عامًا بصرها بسبب عملية تجميل غير ناجحة.

وبحسب صحيفة "إيجا وون"، كان إجراء عملية جراحية على الأنف من أكبر أحلام الفتاة، ولجأت إلى المنتجع الصحي في 21 أكتوبر/تشرين الأول دون علم والديها.

Nose job gone wrong leaves 13-year-old Vietnamese girl blind in right eye https://t.co/7iE91LI4Vc pic.twitter.com/dCQVhVvnDX — AsiaOne (@asiaonecom) October 25, 2019

وعرض صاحب المنتجع على الفتاة أن تدفع تكلفة العملية بالتقسيط، لهذا وافقت الضحية، لتصحيح شكل أنفها عن طريق حقن حمض الهيالورونيك.

وساءت حالة الفتاة بعد نصف ساعة من العملية حيث بدأت تشعر بالهذيان ووجع في الرأس وألم في العين اليمنى، كما لاحظت ضعف البصر وبعدها اتصلت بوالديها اللذان نقلوها إلى المستشفى.

واتضح أن حمض الهيالورونيك قد تسبب في إغلاق الأوعية الدموية، التي تمد الأكسجين لشبكية العين اليمنى.

أدى انقطاع إمدادات الدم إلى تلف شبكية العين وجزء من الأنسجة على الأنف وجبهة الفتاة، يعتقد الأطباء أنه لن يكون من الممكن إصلاح العين التالفة.

في وقت سابق، أصبحت سيدة صينية غير قادرة على إغلاق عينيها بشكل تام خلال النوم، عقب فشل عملية تجميل أجرتها لجفونها.