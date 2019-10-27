سماء بحيرة إسكتلندية تكتسي باللون الأخضر في مشهد مثير.. صور

تمكن المصور الفوتوغرافي، ماسيج وينيارتشك، من إلتقاط صور مذهلة للسماء لحظة تلونها باللون الأخضر في ظاهرة تتكرر كل عام.

المصور الإسكتلندي تمكن من إلتقاط صور للسماء التي تلونت باللون الأخضر فوق بحيرة في مشهد خيالي، وتعرف هذه الأضواء باسم "أرورا" في المملكة المتحدة.

حيث تمكن المصور من إلتقاطها في خليج سنكلير في كايثنيس كما وتمكن من إلتقاط صور أخرى في بحيرة لوخ واتن.

Northern Delights! Night sky over Scottish loch glows GREEN as Aurora Borealis is seen for first time in UK this winter.. I think they mean Autumn https://t.co/pl5cm88R4I via @MailOnline pic.twitter.com/Fzf9FUHfzZ — Climate Realists (@ClimateRealists) October 26, 2019

ويفسر العلم سبب هذه الظاهرة أن جزيئات مشحونة كهربائيا من الشمس تدخل إلى الغلاف الجوي، نتيجة لعواصف قوية بما في ذلك الهيليوم و الهيدروجين.

The beautiful night skies with the Aurora Borealis over Muie in Rogart (Photo: Chris Cogan) pic.twitter.com/oULRGRsEvZ — Scottish Field (@ScottishField) October 25, 2019

يذكر بأن "أرورا" تظهر بألوان مختلفة فقد تكون خضراء فاتحة ووردي، وهو اللون الأكثر شيوعا.