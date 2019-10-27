اكتشاف عصير طبيعي يخلصك من كل روائح الجسم الكريهة

أحيانا تصدر عن الجسم والفم روائح غير محببة.

ولكن معالجة هذه المشكلة بات ممكنا بطرق مختلفة ومنها الاهتمام بصحة الفم والعناية الجيدة بالبشرة واستخدام المنتجات المعطرة.

كذلك من المفيد الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة "عصير التفاح الأخضر والنعناع والبقدونس" للقضاء على كل تلك الروائح.

ويحتاج تحضيرها إلى تفاحة خضراء، ورقتي نعناع، باقة بقدونس، عصير ليمونتين، ملعقة وسط من بيكربونات الصودا، كوب من الماء.

ويقطع التفاح وتنزع بذوره وتوضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.

يمكن الاستفادة من خصائص هذا العصير من خلال شرب كوب منه كل صباح وقبل تناول طعام الفطور.

كذلك يمكن استخدامه بعد تناول طعام يحتوي على الثوم أو البهارات الحارة. بحسب مجلة "لها".

كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة وتلك التي تحتوي على الدقيق والسكر وغيرها من المواد التي تعزز عملية تجمع السموم في الجسم وبالتالي صدور الروائح الكريهة عنه.

ومن الضروري أيضاً شرب كمية كافية من الماء.