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    أوكسانا فويفودينا

    الحسناء الروسية تؤكد نسب طفلها إلى ملك ماليزيا السابق.. صور

    © Sputnik . Evgenya Novozhenina
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    كشفت ملكة الجمال الروسية، أوكسانا فويفودينا، لأول مرة، عن صور لطفلها، الذي يشكك زوجها ملك ماليزيا السابق في بنوته له.

    وقالت "فويدوفينا" بتباهي عن أول ظهور لطفلها "إسماعيل ليون": "هذا هو أميرنا".

    وتعكس صور الطفل، الذي يبلغ من العمر 5 أشهر، تشابها صارخا مع السلطان محمد الخامس، الذي تزوج من أوكسانا فويدوفينا في يونيو/حزيران 2018.  

    وقالت أوكسانا في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "إن الطفل يشبه والده تماما، ولديه ذلك المظهر الآسيوي".

    وتابعت: "أنا أستمتع بكل لحظة من أمومتي الآن، وأنا آسفة حقًا في أن والد (ليون) أخطأ بدءا من اليوم الذي ولد فيه، بدلًا من تقبيله وعناقه وقضاء وقت معه“.

    وأضافت أن الملك أخبرها عندما خططت للحمل أن الأطفال هم إرثهم"، متسائلة: ولكن كيف يمكن أن يكون إرثه إذا لم يره في حياته؟".

    وأوضحت وهي تحمل الطفل على ركبتها: "أريد أن أعرض عليك (إسماعيل ليون)، إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته، ووسيم مثل والده، وهو ثرثار جدا وأنا أحبه كثيرا".

    وأردفت: "بعد حفل زفافنا الذي كان في يونيو 2018، بدأنا في التخطيط لحملي، أراد الملك الماليزي آنذاك ابنه كثيرا، وسافرنا إلى أستراليا وحملت هناك".

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    Bagi ramai orang, kisah pertemuan pertama saya dengan suami saya tetap menjadi misteri. Kami bertemu pada musim bunga 2017 di Eropah. Pada masa itu saya bekerjasama dengan rakan karib kami, Jacob Arabo. Selepas acara itu, kami pergi untuk makan malam, di mana saya berjumpa dengan seorang lelaki, dan beliau memperkenalkan dirinya sebagai Raja Malaysia. Saya menganggap itu sebagai jenaka semata-mata, dan saya pula bergurau bahawa saya juga adalah ratu di Moscow. Kami berbual sepanjang malam dan bertukar nombor telefon. Tidak lama kemudian terdapat berita yang muncul mengenai pelantikan raja, yang merupakan kawan baru saya ... untuk diteruskan For many people, the story of our first meeting with my husband remains to be a mystery. We met in spring 2017 in Europe. At that time I cooperated with our common friend jeweler Jacob Arabo. After the event, we went for dinner, where I met a man, and he introduced himself as king of Malaysia. I took it as a joke and joked back that I was also the queen of Moscow. We talked all evening and exchanged phone numbers. Soon there were news appeared about the appointment of the king, who was my new friend... to be continued Для многих людей остаётся загадкой история нашего знакомства с мужем. Это случилось в Европе, весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый... продолжение следует

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    وأشارت أوكسانا فويفودينا إلى أن الملك الذي تنازل عن عرشه كان سعيدا، لدرجة أنه كان يبكي ثم اتصل بجميع أصدقائه، ويقول: أوه، سأصبح أبا، أنا سعيد جدا".

    وكشفت عن وجود سبب سري لاختفاء والد الطفل، وقالت: "كان هناك سبب لذلك، ولكني لست مستعدة للحديث عنه بعد".

    وأكد المحامي السنغافوري، كو تيان هوا، المحامي الشخصي للملك السابق لماليزيا، سلطان ولاية كلنتن محمد الخامس، طلاق الملك وزوجته، ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا في يوليو/تموز الماضي.

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