Widgets Magazine
تسجيل
09:29 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    بيض

    ما الذي يحدث اذا لم نضع البيض في الثلاجة

    © flickr.com/ thegarethwiscombe
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر

    نشاهد في العديد من المراكز التجارية والسوبرماركت وجود كميات كبيرة من البيض خارج الثلاجات، ولكن عادة مانقوم بوضع البيض في الثلاجة بعد شرائه مباشرة من هذه الأماكن، لكن هل تسألت يوما، بأن مايفعلونه في الأسواق خطأ، أم أننا ما نفعله بوضع البيض في الثلاجة هو الأمر الخاطئ.

    يعود سبب وجود البيض في الأماكن التجارية والسوبرماركت خارج الثلاجات أو المبردات، الى أن البيض يمتاز بوجود غشاء رقيق يعزل بياض القشرة ويمكن أن يتلف هذا الغشاء إذا تعرض لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة.

    فلو تم حفظ البيض في ثلاجات كبيرة وتم إيصاله الى المتاجر بإستخدام الشاحنات وهناك تم حفظه في الثلاجات، فإنه سيتعرض لتغيرات في درجات الحرارة خلال عملية النقل والحفظ، الأمر الذي سيؤدي الى تغير غشاء البيضة وبالتالي تجعل استهلاكه خطرا لأن الماء قد يتكثف على سطح البيضة مما يسهل تكوين الكائنات الحية الدقيقة التي قد تخترق البيضة من خلال مسام القشرة.

    كما ويقوم الغشاء الأبيض بمنع مايعرف بـ"السالمونيلا" الموجودة على القشرة والتي تنتج من فضلات الدجاج، من الدخول الى داخل البيضة.

    تتميز قشرة البيضة بأنها مسامية، فإن ترك البيض خارج الثلاجة فإن الهواء سيدخل الى بياض البيض أسرع مما لو تركته في الثلاجة، ودخول الهواء الى البيضة لا يؤثر على المستوى الصحي طالما تم إستهلاك البيض في الوقت الملائم، الأمر الذي يتطلب معرفة الحد الأقصى لإستهلاكه وهو ما يكون موجود عادة على العلب الحافظة للبيض.

    ودخول الهواء الى داخل البيض سيؤثر على قوام البياض، أي أن اللون الأبيض لن يكون بدرجة النصاعة نفسها ولن يكون صفار البيض مركزا مثلما يظهر في البيض الذي تضعه في الثلاجة.

    وحول أفضل طريقة لحفظ البيض فإن ذلك يعتمد على الفترة الزمنية السائدة، ففي الصيف يفضل وضعه في الثلاجة كون البيض قد يفسد بسرعة في الوقت الذي يحتاج فيه الى درجات حرارة منخفضة، لكن عندما يكون الطقس باردا أو معتدلا، يمكن الإحتفاظ به خارج الثلاجة وذلك يعتمد على الطريقة التي ترغب بها بإستخدام البيض.

    انظر أيضا:

    هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 3 بيضات في يوم
    اكتشاف فائدة طبية استثنائية لقشر البيض
    الكلمات الدلالية:
    الدجاج, بيوض الدجاج, ثلاجة, الصحة, طعام, البيض
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك