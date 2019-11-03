بالفيديو... أسما شريف منير عقب وصفها الشعراوي بـ"المتطرف": عاوزة أموت نفسي

أصدرت أسما شريف منير خبيرة التجميل وابنة الفنان الشهير شريف منير، أول تعليق، بعد الضجة التي أثيرت بسبب وصفها أفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف".

وقالت أسما شريف منير، في مداخلة عبر قناة "إم بي سي مصر" إنها لا تصدق أي شيء مما حدث منذ الأمس، عقب تعليقها بشأن الشعراوي.

وتابعت "بدأت القصة كلها، عندما توجهت إلى فيسبوك، للاستماع إلى شيخ بسيط، يمكنني فهم كلامه للتقرب من الله بصورة أكبر، بعدما أصبت بمرض نفسي وصحي الفترة الماضية".

واستمرت ابنة شريف منير بقولها "ثم تحدثت بصورة اعتيادية أفعلها بشكل دوري مع المتابعين لي عبر مواقع التواصل".

واستطردت قائلة "عاوزة أموت نفسي أني قلت مثل تلك التصريحات، لأني ما قلته إنني كنت أشاهد الشيخ الشعرواي مع جدي، ولم أكن أفهم كلامه بصورة جيدة، لأنه كان صعبا بالنسبة لي، وعندما كبرت في السن شاهدته وكأن كلامه فيه تطرف".

وأوضحت أسما شريف منير في التصريحات التي نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية "أشعر بالندم لاستخدامي كلمة تطرف، فأنا لم أكن أقصدها، ولن استخدمها مرة أخرى حتى أموت".

وأردفت

"لم أفهم ما أقوله، وعقلي لم يستوعب هذا الهجوم كله، حتى أنني استغربت كيف خرجت مني تلك الكلمة بعد ساعة من نشرها، لأنني كتبتها بمنتهى العفوية".

وواصلت "لم أتخيل كل تلك ردود الفعل، ولا الهجوم الذي يقول إنني أرغب في أن أكون ترند، تلك ليست طبيعتي".