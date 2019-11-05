إليسا تنفجر في وجه مغردين: "انحطاط أخلاقي"

انفجرت المطربة اللبنانية، إليسا، غاضبة، على موقع "تويتر"، بعد شن هجوم حاد على أحد الممثلين اللبنانيين.

واستنكرت إليسا الهجوم على الممثل والإعلامي اللبناني، وسام حنا، من قبل جمهور الأحزاب اللبنانية، وخاصة من التيار الوطني الحر، واتهموه بالمثلية الجنسية، وهددوه بفضح علاقاته الشخصية إن استمر في مطالبته بإسقاط النظام الطائفي، وكل الطبقة السياسية الحاكمة.

أوطى الناس هني يللي بيحاربو الرأي الآخر بالحكي الوسخ والاتهامات الشخصية والحكي اللي بيدل عا نفسيات رخيصة وما عندها منطق. طالما ما منحترم رأي الآخر ما رح نبني بلد، ويللي عم يتعرضلو وسام هوي دليل انحطاط أخلاقي. واجهو بالحجة... مش تحاربو بالشخصي@WissamRHanna — Elissa (@elissakh) November 4, 2019

وغردت إليسا غاضبة: "أوطى الناس هني يللي بيحاربو الرأي الآخر بالحكي الوسخ والاتهامات الشخصية والحكي اللي بيدل على نفسيات رخيصة وما عندها منطق. طالما ما منحترم رأي الآخر ما رح نبني بلد، ويللي عم يتعرضلو وسام هوي دليل انحطاط أخلاقي. واجهو بالحجة... مش تحاربو بالشخصي".

من جانبه، رد وسام حنا على تغريدة إليسا ودفاعها عنه، قائلا في تغريدة على "تويتر":"للأسف مع هيك ناس مضطرين نبني بلد.. على كل حال ما في شي رح يوقفنا. لأنو كلنا رايحين وبلدنا هوي الباقي. بحبك من كل قلبي وبفتخر فيكي وشكرا على دعمك، بحبك".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد، لا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، ولم يستجب المتظاهرون لنداءات الجيش والأطباء، في بعض الحالات، لإلغاء قفل الطرق، ويحاول الجيش اللبناني تفريق المظاهرات، في عدد من المناطق وأصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة.