شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة

وقالت لـ"رويترز" من برشلونة حيث تقيم "أعتقد أن وجودي في سوبر بول له رمزية ما وأشعر أن علينا مسؤولية كبيرة تجاه أبناء أمريكا اللاتينية حول العالم".
وأضافت "هناك الكثير في ثقافتنا اللاتينية يمكن أن نحتفي به، والتواجد على هذا المسرح المهم فرصة كبيرة". وتتزامن الفقرة الغنائية مع عيد ميلادها الثالث والأربعين.
Two 👑 👑— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 26, 2019
First time together on stage…on the world’s biggest stage. Welcome @JLo and @Shakira to the #PepsiHalftime show at #SBLIV on FOX! @RocNation @NFL pic.twitter.com/BBrTo4Pag7
ومباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية التي ستقام في ميامي هي الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي. وتضاهي الفقرات الفنية التي تقدم بين الشوطين بعضا من أشهر الحفلات العالمية. وبلغ عدد المشاهدين في العام الماضي 98.2 مليون.
وقالت شاكيرا إنها عانت من أجل نشر الموسيقى اللاتينية في سنوات عملها الأولى بحقبة التسعينات لكن الوضع تغير.
وقالت "اضطررت لخوض الكثير من العقبات في ذلك الوقت... لكن أعتقد أن الوضع اختلف الآن، الأجواء العامة، والتقبل أصبح رائعا وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة في تقديم الموسيقى بالإسبانية".
Get ready 🌎 02.02.20 pic.twitter.com/nCqtPIcc7w— Shakira (@shakira) September 26, 2019
يأتي حديث شاكيرا لرويترز قبيل طرح فيلمها "شاكيرا إن كونسرت: إل دورادو وورلد تور" في 13 نوفمبر تشرين الثاني والذي سيعرض لليلة واحدة في أكثر من 60 دولة.
وشهدت الجولة الغنائية في 2018 عودة مظفرة لشاكيرا بعد إصابتها بنزيف في أحبالها الصوتية واضطرارها لتأجيل جولتها العالمية مرتين.
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