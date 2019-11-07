بالفيديو... سبب صادم وراء تأخر وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى الجنازة للصلاة عليه

كشف نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، عن سبب صادم، وراء تأخر وصول جثمان الممثل الشاب، هيثم أحمد زكي، إلى المسجد للصلاة على روحه وتشييع جنازته، اليوم الخميس.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية، إن سبب تأخر وصول جثمان الممثل، هو أن المشرحة طلبت تسليم الجثمان إلى أحد أقاربه، مؤكدا "لا يوجد أحد من أهله يستلمه".

وأضاف أشرف زكي أنه تواصل على الفور مع المحامي العام، الذي أمر بأن يتسلم هو جثة القنان الراحل.

وأكد أشرف زكي أن أسباب الوفاة طبيعية، وتصريح الدفن مدون عليه الوفاة طبيعية، "ولا داعي لأي انتهاك لعرضة المتوفى".

ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي، مساء السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.