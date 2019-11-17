"مصاب جلل"... بيان رسمي بشأن الطالب المطعون في السعودية

أصدرت إدارة تعليم شروة بيانا رسميا نعت فيه أحد طلابها الذي توفي نتيجة طعنه تلقاها من أحد زملائه في مدينة نجران السعودية.

ونشرت إدارة تعليم شروة على صفحتها في "تويتر" بيانا نعت فيه "أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة إثر مشاجرة مع زميله"، والتي وقعت بين الطالبين صباح اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن طالبين في المرحلة المتوسطة تشاجرا في فناء المدرسة، ونتج عن العراك بينهم أن طعن أحدهما الآخر، ليسقط الطالب قتيلا بعد إسعافه إلى المستفى، بحسب المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة، سالم بن علي الصيعري.

بيان صحفي

إدارة تعليم شرورة تنعى أحد طلابها pic.twitter.com/5qVa1i6i5K — إدارة تعليم شرورة (@educationsharu) November 17, 2019

وأكد متحدث تعليم شروة إلى أن الإدارة حريصة على "تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق والتي باشرت أعمالها".

مصادر:



وفاة طالب طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة #شرورة إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة. (سبق) pic.twitter.com/oZ6TBFI71Q — أخبار عاجلة (@News_Brk24) November 17, 2019

ونوه إلى أن إدارة التعليم "تشاطر أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل" معربة عن مواساتها وتعازيها الحارة لأسرة الطالب الفقيد وأسرة المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية وزملاء الطالب.