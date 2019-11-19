خريطة البلدان الأخطر للسياح

تقع هذه الدول بشكل رئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

العراق وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان هي أخطر الدول للسفر في عام 2020. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء شركة أجنبية متخصصة في السلامة السياحية والطبية.

كما عدد الخبراء الدول التي يسهل فيها الإصابة بالأمراض الفيروسية - في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وليبيريا وغينيا ونيجيريا.

Не ходите, дети, в Африку гулять. Выпущена карта самых опасных для туристов стран мира https://t.co/ZmVV4GjR3Z pic.twitter.com/LLmhx6KQi4 — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) November 18, 2019

بالنسبة للحوادث المرورية، فإن حصولها للسياح وارد أكثر الشيء في جمهورية الدومينيكان والمملكة العربية السعودية وتايلاند وفيتنام وفنزويلا.

ووفقا للخبراء، أكثر البلدان أمانًا للمسافرين فنلندا وأيسلندا والنرويج. وتم تقييم سلوفينيا والدنمارك ولوكسمبورغ وسويسرا بشكل عال.

ومستوى الخطر للسياح المسافرين إلى روسيا متوسط.

عند وضع القائمة، أخذ الخبراء في الاعتبار العوامل التالية: العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجريمة والبنية التحتية للنقل ومخاطر الكوارث الطبيعية.