سجين يسرق مليون دولار من داخل سجنه

تمكن سجين من داخل زنزانته من الاستيلاء على مبلغ مليون دولار بالإضافة لقيامه بشراء منازل فخمة وسيارات فارهة، مستعينا بالحساب البنكي لزوجته للقيام بعمليات تحويل الأموال.

السجين المحكوم بـ24 عاما بالسجن، تم اعتقاله في عام 2012 عندما كان طالبا في ماليزيا.

إلا أن هوب أولوسيغون وهو نيجيري الجنسية استطاع من داخل زنزانته تشكيل ثروة كبيرة، مستخدما بذلك شبكة من المتواطئين والمسؤولين الفاسدين الذين يديرون السجن.

Internet fraud: Nigerian scammer 'pulls off $1m heist' from prison https://t.co/CfmUavwKfy pic.twitter.com/dR8RUvgQKl — BBC News Africa (@BBCAfrica) November 19, 2019

حيث تمكن من الحصول على الإنترنت في زنزانته ليقوم بالعديد من عمليات الاحتيال، وبحسب الجهات النيجيرية المختصة، فإنها تلقت معلومات عن عملية احتيال يقف وراءها أولوسيغون وهو في سجنه.

وقالت السلطات إن أولوسيغون حصل على الإنترنت في الوقت الذي يمنع القانون ذلك.

ويصبح المحتالون عبر الإنترنت في نيجيريا أثرياء، ويستطيعون بسهولة رشوة مسؤولين في السجن، الذين يتقاضون رواتب متدنية.