مجهولون ينظمون عملية صعبة لسرقة 20 طنا من الشوكولاته

وجدت الشرطة أن سائقًا مجهولًا قدم مستندات مزيفة لاستلام الشوكولاتة.

نظم مجهولون عملية معقدة لسرقة 20 طنا من الشوكولاته بقيمة 50 ألف يورو. كان يخطط المصنع لنقل مجموعة من الشوكولاتة من النمسا إلى بلجيكا.

اتصلت إدارة الشركة بشركة النقل المحلية. وعرضت شركة النقل عقدًا على الهنغاريين بالشحن عن طريق شركة شحن من تشيكية، بحسب الصحيفة الألمانية Frankfurter Allgemeine.

🍫👀 In Österreich wurde ein Laster voll Schokolade im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Von der süßen Fracht fehlt bislang jede Spur. https://t.co/7Gpfl2m815 — FAZ.NET (@faznet) November 22, 2019

في اليوم المحدد، وصلت إلى المصنع شاحنة ذات أرقام تشيكية، والتي لم تثر أي شكوك لدى الموظفين. تم تحميل الشوكلاتة. ومع ذلك، فإن السيارة مع الشوكولاته لم تصل إلى بلجيكا.

وجدت الشرطة أن سائق الشاحنة التشيكية المجهول قد قدم مستندات استلام للشوكولاتة مزيفة. علاوة على ذلك، فإن أرقام السيارة لا تتطابق مع الأوراق، وكانت الأرقام المعلقة مسروقة. والتحقيق في سرقة الشوكولاتة مستمر.