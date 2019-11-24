شاهد... مطربة مصرية تلتقي الشيف "بوراك"

التقت مطربة مصرية بالشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، على غرار العديد من الفنانات العربيات.

وشاركت المطربة، نهال نبيل، صورتها مع الشيف بوراك، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "استمتعت حقيقي بالشو وبالأكل شكرا".

وكان الشيف التركي، بوراك، شارك مقطع فيديو في شهر سبتمبر/أيلول، يجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم في بيتها بلبنان.

ويظهر في الفيديو قيام بوراك بتحضير المشاوي مع الفنانة اللبنانية، ثم يقومون بالتحدث باللغة العربية.

ويقول الشيف التركي لنانسي "أنا كتير مبسوط شوفك، شكرا كتير كتير... انشالله بتجي إلى أسطنبول".

في الوقت الذي رحبت فيه نانسي بضيفها، ووعدته بأن تزوره في إسطنبول.

وأرفق الفيديو بعبارة "شو رأيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع أطيب؟".

ودائما ما يبهر الشيف بوراك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهاته التي يقوم فيها بإعداد أطباق شهية.