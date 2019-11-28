بهدف تحسين الإنتاج...تطوير نظارات الواقع الافتراضي خاصة للأبقار (صورة)

حظيت مجموعة من الأبقار في إحدى المزارع بضواحي موسكو، بفرصة تجربة نظارات جديدة متطورة بهدف تحسين إنتاجها من الحليب.

قام فريق من الباحثين الروس بالشراكة مع عدد من الأطباء البيطريين، على تطوير نظارات الواقع الافتراضي، وتجربتها على عدد من الأبقار في إحدى المزارع في ضواحي موسكو.

وراعى القائمون على العمل خصوصيات تتعلق برأس الأبقار وحجمها بالإضافة لعدد من التقنيات الأخرى، وتهدف النظارات المصنعة الى إنشاء برنامج لمحاكة الطبيعة في فصل الصيف.

VR-очки для коров - уже реальность! В Подмосковье животных погрузили в виртуальный мирhttps://t.co/SEWh72E2Ac pic.twitter.com/VzVPQasadq — Марина Гомбурцева (@qibytefytys) November 25, 2019

ليقوم الأطباء بتزويد البرنامج بعدد من الأزهار والأعشاب التي تؤثر على الحالة النفسية والعاطفية للأبقار بهدف تحسين إنتاجها.

يذكر بأن عددا من التقنيات الحديثة سيتم مناقشتها في المنتدى الدولي السادس لصناعة الألبان، بحسب ما نشر موقع "إزفيستيا" الروسي.

وشهد هذا القطاع دخول عدد من التقنيات الحديثة عليه، ففي شهر فبراير/شباط، تم تطوير برنامج في بريطانيا، يتم استخدامه من خلال الهواتف الذكية، ويستطيع فيه المزارعون التعرف على الخواص الوراثية والمواصفات لعدد من الأبقار المطروحة للبيع.