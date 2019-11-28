دراسة: الكوابيس جيدة للصحة

لقد وجد علماء من جامعة جنيف أن الأحلام السيئة تعد نفسيتنا للتوتر في الحياة الواقعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الأحلام السيئة علاجًا للأشخاص الذين يعانون من شدة القلق.

قال أخصائي في مركز طب الأعصاب "فيشي رادوغي" كوبات كانيميتوف، لوكالة "سبوتنيك"، "على أي حال، فإن الكابوس هو حدث غير سار. ولكن هناك أسباب مختلفة".

أولاً، في الكوابيس، يعيش الشخص حدثًا لا يستطيع مواجهته في الحياة الواقعية. هناك كوابيس ناتجة عن مشاكل صحية. في كثير من الأحيان أمراض الغدة الدرقية، وعند النساء التغيرات الهرمونية المرتبطة بالعمر. في العالم الحديث، ينام الناس قليلاً وبشكل سيئ. ولا ينام بعمق كثيرا. والشخص لا يرتاح ويتعب طوال الوقت. هذا يؤثر على رؤية الكوابيس.

للحصول على نوم صحي، يجب اتباع نظام. من الضروري التخلي عن التبغ والأشياء الضارة. ويحتاج الأطفال أيضًا إلى حكاية وقت النوم ".

ولاحظت بولينا بتشيلينا، أخصائية الأعصاب أن: "الوظيفة الرئيسية للأحلام ما زالت غير معروفة. الأحلام هي عمل نفسيتنا، وهذه وظيفة وقائية. النفس تزداد قوة.

الكابوس هو عندما يشعر الشخص بالخوف بعد الاستيقاظ. وخلال الحلم السيئ ، يعاني الشخص من أحاسيس غير سارة: فهو لا يمكنه أن يجد شيئًا ضائعًا، أو يلتقي مع أشخاص مخيفين.

"الكابوس السيئ هو الكابوس المتكرر. يخرج عن نطاق السيطرة، أنت بحاجة إلى طبيب".