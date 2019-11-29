هيفاء وهبي في منطقة شعبية بمصر... تعرف على السبب

تواجدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حي إمبابة الشعبي، شمال غربي القاهرة، من أجل تصوير أحداث فيلم "أشباح أوروبا".

وذكر موقع "في الفن" أن هيفاء وهبي انتهت من تصوير مشاهدها في حيّ إمبابة، ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا".

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها وهبي تجربة التشويق والمطاردات في السينما.

وخضعت هيفاء وهبي لتدريبات شاقة استعدادا لدورها في فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تنشغل بتصويره حاليا، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

وتطل الفنانة اللبنانية في أحدث أفلامها بإطلالة جديدة، إذ تظهر شقراء في أحداثه.

وفيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف و"حلاوة روح" من إخراج سامح عبد العزيز.