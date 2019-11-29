هيفاء وهبي في منطقة شعبية بمصر... تعرف على السبب

وذكر موقع "في الفن" أن هيفاء وهبي انتهت من تصوير مشاهدها في حيّ إمبابة، ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا".
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#Repost @renegades_of_europe • • • • • • #لي_لي #هيفاء_وهبي #اشباح_اوروبا💥💥 #مين_يقدر_عليهم @haifawehbe #أشباح_أوروبا #سينما #فيلم #تشويقي #أكشن #مغامرات #تمثيل #أوروبا #مصر . 👉🏻 #soon #Lily #renegades_of_europe #movie #film #cinema #action #adventure #scene #acting #action #instamovies #europe #egypt #staytuned 🎬🎞
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها وهبي تجربة التشويق والمطاردات في السينما.
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اتنين من #اشباح_اوروبا بيخططوا لصاحب المطعم☻!! شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني🤔 #اشباح_اوروبا #كواليس #فيلم_جديد #هيفاءوهبي #مصطفى_خاطر #صورة_مسروقة #مشهد ➕1️⃣2️⃣ #🇱🇧# 🇪🇬z @renegades_of_europe @moustfakhater @fishawyofficial #haifawehbe #egypt #movie #cinema #renegadesofeurope & a special thanks for @kareem_farouk ☺
وخضعت هيفاء وهبي لتدريبات شاقة استعدادا لدورها في فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تنشغل بتصويره حاليا، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.
وتطل الفنانة اللبنانية في أحدث أفلامها بإطلالة جديدة، إذ تظهر شقراء في أحداثه.
وفيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف و"حلاوة روح" من إخراج سامح عبد العزيز.
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