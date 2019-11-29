أول تعليق من نيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

أثارت الفنانة المصرية، نيللي كريم، قلق معجبيها ومحبيها في العالم العربي، بعد إعلان خضوعها لعملية جراحية، وأن الأطباء أنقذوا حياتها.

وفي أول تعليق منها بشأن تطورات حالتها الصحية، قالت نيللي كريم، اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "أجريت عملية جراحية، ولكن الحمد لله خرجت من المستشفى وتحسنت حالتي بشكل كبير".

وكانت نيللي كريم قد نشرت، أمس الخميس، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".

وانهالت كمية كبيرة من التعليقات على نيللي كريم، بعد نشرها للصورة.

التعليقات جاءت بمجملها داعية لها بالسلامة والتوفيق والصحة الجيدة.

كما أرفقت الممثلة المصرية عبر حسابها على "إنستغرام"، عددا من الصور على صفحتها برفقة فريق من الأطباء في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لم تكشف عن تفاصيل الجراحة.

يشار إلى أن نيللي كريم ظلت غائبة خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ انتهاء مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، كما أنها لم تحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ41.

ومن المقرر أن تنافس نيللي كريم في سباق دراما رمضان 2020 المقبل بمسلسل "النصابين"، والذي يشاركها بطولته الفنان المصري، آسر ياسين.