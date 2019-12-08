6 أسلحة دفاع لمواجهة "ضيف الشتاء الثقيل"

"ضيف الشتاء الثقيل"، يخشاه معظم الناس عند انخفاض درجات الحرارة ويصبح مؤرقا للأسرة خاصة إذا كان لديها أطفال، ألا وهو نزلات البرد والإنفلونزا.

ويبحث كل شخص مع بداية فصل الشتاء على مختلف الأسلحة الوقائية، التي تحميه من نزلات البرد والإنفلونزا المزعجة.

وحددت مجلة فرويندين" الألمانية 6 أسلحة دفاع بسيطة، يمكنها أن تحمي الأسرة كلها من "ضيف الشتاء الثقيل".

وجاءت تلك الأسلحة الستة على النحو التالي:

1- الماء

يقاوم شرب الكثير من الماء إصابة الجسم بالجفاف، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الحمى مثلا أو التعرق الكثير، ويعمل على معادلة درجة حرارة الجسم مع الحرارة الخارجية المنخفضة فيقلل من إمكانية تعرضه لنزلات البرد.

2- الشاي الأخضر بالعسل

غني بمضادات أكسدة، تعمل على تهدئة السعال والتهاب الحلق، وتقوي من الجهاز المناعي للتصدي لمختلف أنوع الأمراض.

3- حساء الدجاج

يحتوي على كل ما يحتاجه الجسم من فيتامينات ومعادن أساسية، للحماية وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وتعويض ما يفقده الجسم من صوديوم ودعم الجسم ببروتين إضافي يساعد على إنتاج كرات الدم البيضاء التي تسهل عمليات مكافحة الفيروسات والعدوى.

4- الزنجبيل

مشروبا مثاليا لمحاربة الإنفلونزا، لما تحتوي من مضادات التهابات ومركبات تكافح الجراثيم.

Een #verkoudheid bestrijd je vooral door voldoende rust te nemen. Maar je kunt ook zelf aan de slag om deze kwaal #natuurlijk te verlichten. Deze planten en kruiden helpen je goed op weg. https://t.co/VVMa5vU4nT pic.twitter.com/3YIwQDaRsr — Heel België (@HeelBelgie) December 5, 2019

​5- لحوم الأبقار

غنية بالزنك، التي تعزز من نظام المناعة لمواجهة العدوى، حيث توفر للجسم ما يحتاجه من البروتين وفيتامين "ب".

6- الفواكه والخضروات

الحرص على تناول الفواكه والخضروات، يمكنه أن يمد الجسم بما يكفيه من مضادات أكسدة وفيتامينات، تقوي الجهاز المناعي وتزيد من قدرات الخلايا على تجديد نفسها بصورة سريعة لمواجهة أي عدوى فيرروسية.