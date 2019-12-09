بعد فوز البحرين... فجر السعيد تستفز أصالة نصري

استفزت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية، أصالة نصري، وذلك بعد فوز منتخب البحرين على نظيره السعودي ببطولة "خليجي 24"، التي اختتمت أمس الأحد في قطر.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت فجر السعيد: "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".

اللي يمون على #أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل لايسحبون الجنسيه 🙈 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 8, 2019

وأضافت: "دخلت على حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

دخلت حساب #أصاله ولقيتها مو مباركه للبحرين الفوز بكأس الخليج 🙊 هذا عيب التجنيس العشوائي 🙈🙈🙈🙈🙈🙈 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 8, 2019

ثم عادت الإعلامية الكويتية لتغرد من جديد: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية".

​وبعد أن نشرت فجر السعيد تغريداتها، هنأت أصالة المنتخب البحريني عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين، وكل التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى".

يشار إلى أن فجر السعيد سخرت من أصالة نصري، بتغريدة لها على "تويتر" نشرت في شهر مايو/ أيار، جاء فيها: "نالت أصالة الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني، لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية".

كما ادعت السعيد سابقا أن السبب وراء مطالبة أصالة الحصول على الجنسية المصرية، هو عدم افتخارها بالجنسية البحرينية الحاصلة عليها.

ولكن ردت أصالة وقتها، بالتأكيد على أنها لم تشاهد أي فيديو تتحدث فيه فجر السعيد، بشأن طلبها الحصول على الجنسية المصرية، وأنها سمعت عنه، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المطربة السورية، أثناء استضافتها في برنامج "عايشة شو"، الذي أذيع خلال شهر رمضان 2019، إلى أنها لا تعرف فجر السعيد، واصفة إياها بأنها "من الشخصيات التي تحب أن تتمسح بالمشاهير".

وشددت على أنها "لا تحترمها إطلاقا لأن ما تفعله وتقدمه هدّام، ولذلك لا أحب مشاهدة أعمالها".