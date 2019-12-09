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16:32 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    المطربة السورية أصالة نصري

    بعد فوز البحرين... فجر السعيد تستفز أصالة نصري

    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
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    استفزت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية، أصالة نصري، وذلك بعد فوز منتخب البحرين على نظيره السعودي ببطولة "خليجي 24"، التي اختتمت أمس الأحد في قطر.

    وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت فجر السعيد: "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".

    وأضافت: "دخلت على حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

    ثم عادت الإعلامية الكويتية لتغرد من جديد: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية".

    ​وبعد أن نشرت فجر السعيد تغريداتها، هنأت أصالة المنتخب البحريني عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين، وكل التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى".

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    ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين ...وكلّ التّهاني ل..حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين المفدّى ... وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفه ، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب ، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار 👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى ، مبروك الفرح مبروك الإنتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح ... شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل مالديه ، شكراً لكم فرداً فرداً ... وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً... #البحرين #بطل_كأس_الخليج

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    يشار إلى أن فجر السعيد سخرت من أصالة نصري، بتغريدة لها على "تويتر" نشرت في شهر مايو/ أيار، جاء فيها: "نالت أصالة الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني، لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية".

    كما ادعت السعيد سابقا أن السبب وراء مطالبة أصالة الحصول على الجنسية المصرية، هو عدم افتخارها بالجنسية البحرينية الحاصلة عليها.

    أصالة نصري
    © AP Photo / Majdi Mohammed
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    ولكن ردت أصالة وقتها، بالتأكيد على أنها لم تشاهد أي فيديو تتحدث فيه فجر السعيد، بشأن طلبها الحصول على الجنسية المصرية، وأنها سمعت عنه، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأشارت المطربة السورية، أثناء استضافتها في برنامج "عايشة شو"، الذي أذيع خلال شهر رمضان 2019، إلى أنها لا تعرف فجر السعيد، واصفة إياها بأنها "من الشخصيات التي تحب أن تتمسح بالمشاهير".

    وشددت على أنها "لا تحترمها إطلاقا لأن ما تفعله وتقدمه هدّام، ولذلك لا أحب مشاهدة أعمالها".

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    الكلمات الدلالية:
    الجنسية, منح الجنسية, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, قطر, السعودية, البحرين, أصالة نصري, فجر السعيد
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