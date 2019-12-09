بعد فوز البحرين... فجر السعيد تستفز أصالة نصري

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت فجر السعيد: "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".
اللي يمون على #أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل لايسحبون الجنسيه 🙈— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 8, 2019
وأضافت: "دخلت على حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".
دخلت حساب #أصاله ولقيتها مو مباركه للبحرين الفوز بكأس الخليج 🙊 هذا عيب التجنيس العشوائي 🙈🙈🙈🙈🙈🙈— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 8, 2019
ثم عادت الإعلامية الكويتية لتغرد من جديد: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية".
#أصاله باركت للبحرين والا نست إنها #بحرينيه 🙈🙈🙈🙊🙊🙊🙊🙊— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 8, 2019
وبعد أن نشرت فجر السعيد تغريداتها، هنأت أصالة المنتخب البحريني عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين، وكل التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى".
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ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين ...وكلّ التّهاني ل..حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين المفدّى ... وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفه ، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب ، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار 👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى ، مبروك الفرح مبروك الإنتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح ... شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل مالديه ، شكراً لكم فرداً فرداً ... وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً... #البحرين #بطل_كأس_الخليج
يشار إلى أن فجر السعيد سخرت من أصالة نصري، بتغريدة لها على "تويتر" نشرت في شهر مايو/ أيار، جاء فيها: "نالت أصالة الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني، لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية".
كما ادعت السعيد سابقا أن السبب وراء مطالبة أصالة الحصول على الجنسية المصرية، هو عدم افتخارها بالجنسية البحرينية الحاصلة عليها.
وأشارت المطربة السورية، أثناء استضافتها في برنامج "عايشة شو"، الذي أذيع خلال شهر رمضان 2019، إلى أنها لا تعرف فجر السعيد، واصفة إياها بأنها "من الشخصيات التي تحب أن تتمسح بالمشاهير".
وشددت على أنها "لا تحترمها إطلاقا لأن ما تفعله وتقدمه هدّام، ولذلك لا أحب مشاهدة أعمالها".
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