بعد فوز البحرين... فجر السعيد تستفز أصالة نصري

ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين ...وكلّ التّهاني ل..حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين المفدّى ... وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفه ، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب ، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار 👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى ، مبروك الفرح مبروك الإنتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح ... شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل مالديه ، شكراً لكم فرداً فرداً ... وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً... #البحرين #بطل_كأس_الخليج