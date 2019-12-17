صابر الرباعي يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني

دعا الفنان التونسي صابر الرباعي، الشعب اللبناني إلى الحفاظ على وحدته وألا يسمح لأحد كان أن يزرع الفتنة بينه أو يجهض ثورته.

نشر الرباعي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" دعا فيها الشعب اللبناني إلى الوحدة "يا شعب لبنان العظيم لكم منّي رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف، وتدافعوا سلمياً عن مطالبكم المشروعة في العيش الكريم، ودحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لا غير؛ ولا تتركوا أياً كان أن ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، أنتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء".

يا شعب لبنان العظيم لكم مني رجاء ان تحافظوا على وحدة الصف و تدافعوا سلميا على مطالبكم المشروعة في العيش الكريم،و دحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لاغير،ولا تتركوا ايا كان ان ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، انتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء.🇹🇳🇱🇧 — صابر الرباعي (@rebaisaber) 17 декабря 2019 г.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة مستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري.