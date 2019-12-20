هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع مصور نادر للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وهي تتحدث فيه عن ابنتها الوحيدة "زينب".

والمقطع المتداول عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، من لقاء تلفزيوني، تم إجراءه مع هيفاء وهبي، وبكت على ابنتها، عندما سألها الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، عن سبب عدم رؤيتها لابنتها منذ 7 سنوات.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وتعمل زينب فياض في مجال عروض الأزياء، ولديها ابنتان.

وكانت ابنة اهيفاء وهبي، أعلنت في نعي نشرته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن وفاة جدها من والدها، وذلك حسب صحيفة "الوطن" المصرية.