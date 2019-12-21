مكونات طبيعية تساعد في علاج التسمم الغذائي

ازدادات في السنوات الأخيرة حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة الانتشار الكبير للمطاعم والمحلات التي تقدم الوجبات السريعة ما يعرض الأشخاص إلى احتمال تناول وجبات ملوثة أوفاسدة.

ونشرت مجلة ”بينك فيلا“، عن مجموعة من الأطعمة تساعد في معالجة التسمم والآلام الناتجة عنه، والجفاف الذي يصاب به المريض مع ضرورة زيارة الطبيب.

الأطعمة الصلبة

وبحسب المجلة تتمثل الخطوة الأولى في تجنب الطعام الصلب وترطيب الجسم بالسوائل، من خلال تناول الكثير من العصائر الطازجة الخفيفة على المعدة مثل عصير الليمون البرتقالي العادي أو الحلو أو حتى الجلوكوز أو ماء جوز الهند لترطيب جسمك.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على الكثير من الخصائص الطبية ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض منذ سنوات، ومن شأن شربك لكوب من شاي الزنجبيل الطازج مع بعض العسل أن يقلل من شعورك بالغثيان فورا مع تقليل آلام المعدة.

خل التفاح

خل التفاح من أكثر العلاجات المنزلية فعالية في علاج أعراض التسمم الغذائي، فقط يجب مزج ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ واشربه قبل أن تأكل أي شيء، فهو يقتل البكتيريا ويساعد في تخفيف أعراض التسمم الغذائي.

أوراق الريحان

تعد أوراق الريحان وسيلة رائعة لعلاج التسمم الغذائي، ويمكنك شرب كوب من أوراق الريحان الطازجة لتهدئة معدتك، كما يمكنك إضافة بعض العسل لجعل مذاقه أفضل، أو إضافة بضع قطرات من زيت الريحان في زجاجة مياه الشرب وتناولها على مدار اليوم.

الكمون

من المعروف أن بذور الكمون تقلل من آلام البطن والتهاب المعدة، ويمكنك الاستفادة من خصائصها العلاجية، بغلي ملعقة مليئة ببذور الكمون في كوب من الماء وإضافة بعض الملح وعصير أوراق الكزبرة الطازجة، حيث يمكنك تناول هذا المشروب مرتين يوميا حتى تتحسن.