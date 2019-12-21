تسجيل
19:03 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة

    مكونات طبيعية تساعد في علاج التسمم الغذائي

    Youtub/mae
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/101810/34/1018103425.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201912211043812634-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A/

    ازدادات في السنوات الأخيرة حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة الانتشار الكبير للمطاعم والمحلات التي تقدم الوجبات السريعة ما يعرض الأشخاص إلى احتمال تناول وجبات ملوثة أوفاسدة.

    ونشرت مجلة ”بينك فيلا“، عن مجموعة من الأطعمة تساعد في معالجة التسمم والآلام الناتجة عنه، والجفاف الذي يصاب به المريض مع ضرورة زيارة الطبيب.

    الأطعمة الصلبة

    وبحسب المجلة تتمثل الخطوة الأولى في تجنب الطعام الصلب وترطيب الجسم بالسوائل، من خلال تناول الكثير من العصائر الطازجة الخفيفة على المعدة مثل عصير الليمون البرتقالي العادي أو الحلو أو حتى الجلوكوز أو ماء جوز الهند لترطيب جسمك.

    الزنجبيل

    يحتوي الزنجبيل على الكثير من الخصائص الطبية ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض منذ سنوات، ومن شأن شربك لكوب من شاي الزنجبيل الطازج مع بعض العسل أن يقلل من شعورك بالغثيان فورا مع تقليل آلام المعدة.

    خل التفاح

    فواكه وخضروات
    © REUTERS / David Gray
    إذا كنت تعاني من السكري... تعرف على أطعمة تقوي من مناعتك
    خل التفاح من أكثر العلاجات المنزلية فعالية في علاج أعراض التسمم الغذائي، فقط يجب مزج ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ واشربه قبل أن تأكل أي شيء، فهو يقتل البكتيريا ويساعد في تخفيف أعراض التسمم الغذائي.

    أوراق الريحان

    تعد أوراق الريحان وسيلة رائعة لعلاج التسمم الغذائي، ويمكنك شرب كوب من أوراق الريحان الطازجة لتهدئة معدتك، كما يمكنك إضافة بعض العسل لجعل مذاقه أفضل، أو إضافة بضع قطرات من زيت الريحان في زجاجة مياه الشرب وتناولها على مدار اليوم.

    الكمون

    من المعروف أن بذور الكمون تقلل من آلام البطن والتهاب المعدة، ويمكنك الاستفادة من خصائصها العلاجية، بغلي ملعقة مليئة ببذور الكمون في كوب من الماء وإضافة بعض الملح وعصير أوراق الكزبرة الطازجة، حيث يمكنك تناول هذا المشروب مرتين يوميا حتى تتحسن.

    انظر أيضا:

    بعيدا عن الأدوية...أطعمة ومشروبات تخفض ضغط الدم طبيعيا
    رائحة 5 أطعمة تساعدك على خسارة الوزن
    الكلمات الدلالية:
    أطعمة, علاج, إصابة, تسمم غذائي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك