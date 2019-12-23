عارضات أزياء عالميات يرقصن في صحراء الرياض... صور وفيديو

بسراويل الجلد والكنزات الصوفية الضيقة وأحذية الرقبة العالية، تواجد عدد من عارضات الأزياء العالميات، في العاصمة السعودية الرياض، خلال الأيام الماضية، للترويج لمهرجان "ميدل بيست" الغنائي، المقام ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وتمت دعوة مجموعة من عارضات الأزياء السابقات في "فيكتوريا سيكريت" لحضور "ميدل بيست"، ومن أبرزهن، أليساندرا أمبروسيو، التي أحدثت ضجة خلال 2019، بسبب جلسة تصويرها مع اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، بالإضافة إلى ممثلين من هوليوود، منهم الممثل الأمريكي، ريان فيليبي، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

View this post on Instagram Great time at @mdlbeast 🎆✨🎶 #soundstorm #ad A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on Dec 20, 2019 at 4:46am PST

View this post on Instagram Ready for @mdlbeast ⚡️⚡️⚡️ DAY 2 #soundstorm #mdlbeastpartner A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on Dec 20, 2019 at 12:16pm PST

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعارضات الأزياء العالميات كارن وازن، وناتالي فانج، وهن يرقصن وسط رقصة السامري في الرياض بحماس وسعادة.

عارضات الأزياء كاران وازن وناتالي فانج لدى تأديتهن الرقصة النجدية في الرياض 😍 pic.twitter.com/9TCPXvHX5D — Gorgeous (@Gorgeous_ew) December 20, 2019

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View this post on Instagram Fun fun fun in the desert today 🐪❤️ @mdlbeast A post shared by Nathalie Fanj ناتالي فنج (@nathaliefanj) on Dec 20, 2019 at 7:29am PST

والتقطت العارضات مجموعة من الصور في الثمامة بالرياض خلال جولتهن بالمملكة العربية السعودية، وشاركنها عبر حساباتهن على بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيمت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويستضيف "ميدل بيست" أهم 100 منسق أغاني (دي چي) عالمي، و5 مسارح تستوعب أكثر من 200 ألف مشاهد، فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.