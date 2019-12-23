عارضات أزياء عالميات يرقصن في صحراء الرياض... صور وفيديو

وتمت دعوة مجموعة من عارضات الأزياء السابقات في "فيكتوريا سيكريت" لحضور "ميدل بيست"، ومن أبرزهن، أليساندرا أمبروسيو، التي أحدثت ضجة خلال 2019، بسبب جلسة تصويرها مع اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، بالإضافة إلى ممثلين من هوليوود، منهم الممثل الأمريكي، ريان فيليبي، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ready for @mdlbeast ⚡️⚡️⚡️ DAY 2 #soundstorm #mdlbeastpartner
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعارضات الأزياء العالميات كارن وازن، وناتالي فانج، وهن يرقصن وسط رقصة السامري في الرياض بحماس وسعادة.
عارضات الأزياء كاران وازن وناتالي فانج لدى تأديتهن الرقصة النجدية في الرياض 😍 pic.twitter.com/9TCPXvHX5D— Gorgeous (@Gorgeous_ew) December 20, 2019
View this post on Instagram
ألف شكر لأهل الرياض على الاستقبال الروعة! بحبكم مره! Riyadh day 3 visiting #Diriyah #ksa @mdlbeast #mdlbeast
View this post on Instagram
والتقطت العارضات مجموعة من الصور في الثمامة بالرياض خلال جولتهن بالمملكة العربية السعودية، وشاركنها عبر حساباتهن على بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأقيمت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويستضيف "ميدل بيست" أهم 100 منسق أغاني (دي چي) عالمي، و5 مسارح تستوعب أكثر من 200 ألف مشاهد، فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)