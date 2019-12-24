يمكن للجراثيم استخدامه!... بناء أصغر منزل في العالم... فيديو

استطاع باحث مشارك في جامعة "McMaster" في أونتاريو بناء أصغر منزل في العالم بأبعاد أقل من قطر شعرة الإنسان بـ 1/10.

وتم استخدام بودرة الزنجبيل في بناء المنزل، والذي يعتبر أصغر بـ 20 ألف مرة من قطعة حلويات "كوكز هوم" والتي تباع في المتاجر.

وقام الباحث ببناء المنزل من خلال استخدام حزمة الأشعة الأيونية لنحت الجدران، ووضع سقف من السيليكون، بالإضافة إلى نقش كل ما هو مطلوب ليبدو كمنزل عادي.

واستعان الباحث كاسكاراند بالمجهر الإلكتروني لعرض المنزل، والذي تظهر عليه التفاصيل الصغيرة، كنقوشات كتابية بالإضافة إلى الأبواب والنوافذ والمدخنة، ليعطي شكلا طبيعيا للمنزل الصغير.

This could be the world's tiniest gingerbread house — just 1/10th of a hair in length — and it sits atop an already tiny snowman https://t.co/BEc5LjgVx7 pic.twitter.com/j9KtVmdyV7 — CNN International (@cnni) December 24, 2019

ويأمل الباحث من أن يثير بناء هذا المنزل "فضولا عالميا، للتفكير بقدرات المجهر الإلكتروني"، وأضاف "بعض متطلبتات البناء كانت غير طبيعية لذلك استخدمت تقنيات جديدة لبنائه".

ويظهر المنزل بعد التكبير على شكل رأس رجل ثلج (ثلاث كرات) وبعد التكبير يختفي المنزل لتبقى الكرات، والتي تظهر صغيرة جدا إلى جانب شعرة إنسان، والتي تبدو كجذع شجرة كبير، ليختفي تماما بعد التكبير، بحسب "سي إن إن".