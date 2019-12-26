تونس تكرم مهدي عياشي بعد فوزه في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"... صور

تلقى المتسابق التونسي، مهدي عياشي، اليوم الخميس، تكريما من بلاده، بمناسبة فوزه في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بي سي".

وكرم وزير الشؤون الثقافية بتونس، محمد زين العابدين، مهدي عياشي، وأهدى له الدرع الوطني للثقافة.

وتوج التونسي مهدي عياشي، السبت الماضي، بلقب "أحلى صوت في العالم العربي"، ضمن الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس - أحلى صوت" لاكتشاف المواهب، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم بي سي" التلفزيونية السعودية.

واختار الجمهور عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج.

وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية. وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتينيوم ريكوردز السعودية.

وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني، راغب علامة ، الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحا من قلب مدينة تعيش حزنا وعزلة.

وقال علامة "لا شك أن مهدي صوت ثابت جدا ومتمكن ويعرف تماما كيف يستعمل صوته في الأماكن الصح وعنده خامة صوت حلوة مطواعة تخوله الغناء بالألوان التراثية والطريبة، يعرف كيف يستخدم هذه المقدرة مع الحفاظ على جمال الصوت وأساسيات الغناء وهو يستحق أن يكون ذا فويس".

وتبارى عياشي مع ثلاثة متسابقين آخرين هم المغربي رضوان الأسمر من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد والذي لقي حماسا جماهيرا عاليا على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن فريق الفنان المصري محمد حماقي وصل إلى النهائيات المتسابق المغربي فهد مفتخر الذي تميز بأداء عربي وغربي يحمل طابعا متنوعا، ومن فريق الفنانة الإماراتية أحلام، وصلت المتبارية المصرية إيمان عبد الغني التي تميزت بأدائها للفنانة الراحلة ليلى مراد.

وغنى عياشي في الحفلة النهائية أغنية "مدرسة الحب" للفنان العراقي كاظم الساهر وأخرى من التراث التونسي تحمل عنوان "عرضوني".

وحمل عياشي على المسرح العلم التونسي شاكرا جمهورا صوت له الكترونيا على مدى أسبوع كامل من تاريخ بدء الحلقة النهائية.