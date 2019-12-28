أصالة تحسم جدل خلعها لحذائها في حفلها بالكويت

أثارت المطربة السورية، أصالة نصري، جدلا بين معجبيها، بسبب تصرفها خلال أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت، الخميس، وذلك بخلع حذائها على خشبة المسرح.

وحسمت أصالة جدل خلعها لحذائها، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فغردت موضحة:"لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أن اختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إن خلعت ما بقدمي".

لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط ، يزول إنّ خلعت مابقدمي ، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح ، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني ، ومافعلته سأكرّره بجميع حفلاتي ، وكلّ سنه وأنتوا على راحتكم ومتلّ مابدّكم عيشوا — Assala (@AssalaOfficial) December 28, 2019

​وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجنماعي، تداولوا مقطعا مصورا، تظهر فيه أصالة وهي حافية القدمين على خشبة المسرح في الكويت، متنقلة من جهة إلى أخرى.

شمس النهار تركض وتتمخطر حافيه 😂 pic.twitter.com/N9uvoedxbg — الفهَدْ⚜️ (@al_faahad2) December 27, 2019

وأحيت أصالة نصري حفلها في قاعة 5 بأرض المعارض بالكويت، في في ليلة طربية خاصة، حملت عنوان "ليلة من العمر 5"، للمنتج عبدالعزيز الزيدي، والتي تم من أجلها تصميم أكبر مسرح يغني عليه مطربين في الكويت.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخلع فيها أصالة نصري حذائها خلال حفلاتها الغنائية، إذ كانت المرة الأولى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد انتهاء حفل "Joy Awards"، على هامش منتدى صناعة الترفية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية.