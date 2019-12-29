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00:55 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

    شيرين عبد الوهاب تكشف أخيرا لماذا وصفت منتقداتها في السعودية بـ"العوانس"... فيديو

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
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    خرجت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، بعد تعرضها لهجوم حاد من جانب السعوديين، بسبب تصريحاتها عن "العوانس"، والتي أحدثت ضجة في المملكة العربية السعودية.

    وكانت شيرين وصفت منتقداتها في الحفل الذي أحيته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن "موسم الرياض"، بـ"العوانس"، وذلك بعد الهجوم عليها بسبب تصريحات سابقة لها في حفل آخر بالسعودية، قالت فيها إن السيدات يجب أن يطعن الرجال، لأن "ملهمش غيرهم"، بحسب تعبيرها.

    وقالت المطربة المصرية إنه "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء.."، وهي التصريحات التي أثارت موجة استهجان ضدها من جانب سعوديات.

    وفي لقاء حديث أجري معها، على هامش حفل أحيته، أول أمس الخميس، في إمارة دبي الخليجية بمناسبة مهرجان التسوق، أوضحت شيرين عبد الوهاب أنها وصفت منتقداتها بـ"العوانس"، ردا منها على تدشينهن لهاشتاغ يحمل اسم "#اخرسي_يا_شيرين"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

    وقالت: "أعترف أن ردي كان يحمل قسوة، ولكن هذا بسبب أنني جرحت، أنا لا يقال لي اخرسي".

    ​وأحيت شيرين عبد الوهاب مع المطرب الجزائري، الشاب خالد، والمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، الخميس، حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق  بمدينة دبي، وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقى والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل، معلنة الافتتاح الرسمى لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي.

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