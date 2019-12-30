نهاية مأساوية للاعبة سيرك روسية... فيديو

تعرضت لاعبة أكروبات في السيرك الروسي، يوم أمس الأحد، لحادث فظيع، خلال استعراض مهاراتها دون معدات أمان.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عانت لاعبة الأكروبات ”يلينا بريخودسكايا“ من كسر مروع في الجمجمة؛ عندما سقطت من ارتفاع 7 أمتار في سيرك فلاديفوستوك، وأظهر الفيديو لحظة فقدان البهلوانية قبضتها ببطء، بينما كانت تحاول الإمساك بالشريط، قبل أن تسقط على الأرض.

وأظهر الفيديو الرياضية وهي تقع أمام المتفرجين المصدومين الذين حضروا عرض ما قبل العام الجديد، فيما هرع عمال السيرك لمساعدة يلينا التي كانت لا تتحرك عن الأرض.