تحد جديد بالسيف الليزري يجتاح تويتر... فيديو

تداول مستخدمو "تويتر" مقاطع فيديو لسل السيف من وراء الظهر كما سله بين سولو بشكل احترافي وملفت للنظر في إحدى حلقات حرب النجوم.

ويقوم ري بمساعدة القوة خلال الجزء التاسع من فيلم حرب النجوم بتسليم السيف الليزري إلى بين سولو.

وأثار المقطع إعجاب الكثيرين، حيث أطلقوا تحديا على تويتر يدعى #BenSoloChallenge.

وحاولوا خلاله أداء حركات استعراضية مماثلة لكنهم لم يستخدموا السيف فقط بل استخدم أحدهم المظلة واستخدم آخر كوبا من النبيذ وغيرها من الأشياء.

وطُرح آخر أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Rise of Skywalker" في دور العرض السينمائية بدءا من 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو من بطولة دايزي ريدلي، ومارك هاميل، وآدم درايفر، ومن إخراج جي جي أبرامز.

The #BenSoloChallenge from a tiny sick Ben Solo who wanted to join in. pic.twitter.com/9kISmcVdBR — Ella (@ObiwanxKannoli) January 6, 2020

وتم إنتاج أول أجزاء أفلام "حرب النجوم" في عام 1978، من إخراج جورج لوكاس بينما تولت شركة "ديزني" إنتاج آخر 3 أجزاء منه ابتداء من عام 2016، بعد شرائها لشركة "لوكاس فيلم"، في صفقة بمليارات الدولارات.