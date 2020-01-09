تحد جديد بالسيف الليزري يجتاح تويتر... فيديو

ويقوم ري بمساعدة القوة خلال الجزء التاسع من فيلم حرب النجوم بتسليم السيف الليزري إلى بين سولو.
وأثار المقطع إعجاب الكثيرين، حيث أطلقوا تحديا على تويتر يدعى #BenSoloChallenge.
— Achievement Hunter (@AchievementHunt) January 8, 2020
Screw it why not! #BenSoloChallenge pic.twitter.com/ULJlA8yHo4
— jess (@Imperial77Acade) January 7, 2020
وحاولوا خلاله أداء حركات استعراضية مماثلة لكنهم لم يستخدموا السيف فقط بل استخدم أحدهم المظلة واستخدم آخر كوبا من النبيذ وغيرها من الأشياء.
I did the #BenSoloChallenge too y'all pic.twitter.com/inpMOffhNe— w̶i̶t̶ ̶a̶n̶d̶ ̶f̶o̶l̶l̶y̶ 𝗧𝗬 ⁷ (@black_tym) January 6, 2020
وطُرح آخر أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Rise of Skywalker" في دور العرض السينمائية بدءا من 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو من بطولة دايزي ريدلي، ومارك هاميل، وآدم درايفر، ومن إخراج جي جي أبرامز.
The #BenSoloChallenge from a tiny sick Ben Solo who wanted to join in. pic.twitter.com/9kISmcVdBR— Ella (@ObiwanxKannoli) January 6, 2020
وتم إنتاج أول أجزاء أفلام "حرب النجوم" في عام 1978، من إخراج جورج لوكاس بينما تولت شركة "ديزني" إنتاج آخر 3 أجزاء منه ابتداء من عام 2016، بعد شرائها لشركة "لوكاس فيلم"، في صفقة بمليارات الدولارات.
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