"فرح تحول إلى مأتم" شاهد لحظات ما قبل الكارثة في منزل إيهاب توفيق... فيديو

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة التي عاشها المطرب المصري، إيهاب توفيق، قبل اندلاع الحريق الذي نشب بداخل فيلته، وأدى إلى مصرع والده.

وكان "توفيق" احتفل بعيد ميلاده الـ54، مساء أمس الأربعاء، والذي شارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم المطرب حجازي متقال، الذي غنى أغنية "انزل يا جميل" للمطرب اللبناني وليد توفيق، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

لكن الفرح تحول بعدها إلى مأتم، عندما نشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجود والده في الطابق الثاني من الفيلا.

وقال إيهاب توفيق: "شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني"، بحسب تصريحاته لموقع "مصراوي".

وأكمل: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".

وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.

واندلع حريق هائل، في وقت مبكر من صباح اليوم، في فيلا الفنان إيهاب توفيق.

ودفعت الحماية المدنية بثماني سيارات إطفاء لإخماد النيران، وقد تعرض والد إيهاب توفيق لاختناق أسفرعن وفاته.