"الموضوع أكبر مننا"... الفنانة السورية سلاف فواخرجي تعلق على قضية نانسي عجرم

القانون هو الفيصل ، وفي ظالم وفي مظلوم ، وفي عدالة عالارض ولو بنسب قليلة ، وفي عدالة بالسما اكبر من كل النسب. كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان،والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي اكيد،بس لما بتكون الامور لسا ما اكتملت صورتها. ولما بتكون بإيدين القضاء، نحنا مافينا نبت او نعطي احكام وقرارات ولابيجوز نتدخل لانو الحقيقة بعدها ماوضحت والقضية شائكة جدا. ولكل الناس اللي عم تطالبني بابداء الرأي بالقضية وكأنو قراري هو الحكم ، او لمجرد اثبات موقف أواللحاق بسبق السوشل ميديا (والقصة مو هيك واكبر من هيك ) : انا بوقف جنب الانسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته،ماحدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره،وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط،وبكل بلد في صالح وفي طالح. الجنسية متل الاسم مالو علاقة فيها البني ادم بتخلق معه،والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين. وبوقف اكيد مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمر الله،وكل نقطة دم منه هي من دمي. ولو نانسي ود.فادي مذنبين اكيد رح ياخدوا جزاءهم. بس الموضوع اكبر مننا ومن تقييمنا وماحدا قدر يعرفه ، لحد هلأ عالقليلة،والاكيد كمان انو هنن مو مجرمين بالاصل ولا ساديين،بس في شي صار غلط وغير مقبول. واكيد هنن عيلة منيحة ماسمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الايام، وعندهم عيلة وبنات،والڤيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة مابتليق بانسان تعرض لمصيبة بكل معنى الكلمة ولا بفنان بيوم من الايام قدم سعادة للناس. مانو إله طبعا،وبيغلط وممكن يكون يتحول لمجرم بلحظة ما. بس مو باللحظة اللي وقع فيها نكون نحنا مجرمين. الله يرحم ابن بلدي ويصبر اهله وعيلته وولادو ، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا. وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا. والرب وحده اللي بيقتص من الظالم عاجلا او اجلا. اتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم اوصياء عالمجتمع وكل واحد فينا عندو مية مشكلة ومية عيب، وكلنا معرضين بلحظة ما نكون مظلومين او ظالمين. واكيد في شي ماحدا بيعرفه صار واللي صار اكبر من فن وشهرة، في بيوت وفي اسرار وفي بشر. عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع #محمد_الموسى والهم كل الاحترام والتقدير وعنا ثقة قبل كل شي بالله العادل والرحمن والرحيم وخلوا البشر بحالهم ولايكونوا سلعة نسوقلها... #نانسي_عجرم #سلاف_فواخرجي