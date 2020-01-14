سلوكيات تعرض أصحابها إلى الاختناق أثناء الاستحمام... كيف تتجنبها؟

يتعرض البعض إلى الاختناق أثناء الاستحمام نتيجة اتباع عدد من السلوكيات الخاطئة، وربما يتطور الأمر ليصل إلى الوفاة المبكرة في حال عدم إنقاذ المصاب.

ومن بين السلوكيات الخاطئة التي تعرض أصحابها إلى الاختناق أثناء الاستحمام، تشغيل سخان المياه لفترات طويلة، واستعمال المياه الساخنة وليست الدافئة.

سخان المياه

ونقل موقع "الكونسلتو"، عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن هناك أكثر من 400 أمريكي يتعرض للوفاة الناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والذي يتراكم داخل سخان المياه بعد تشغيله فترة طويلة، ولا سيما طوال مدة الاستحمام بهدف تسخين المياه باستمرار.

ويعمل غاز أول أكسيد الكربون على منع وصول الأكسجين إلى الجسم بشكل كافي، ومن ثم يمكن أن يتعرض الشخص للاختناق، كذلك فإن تنفس الجزيئات الموجودة بغاز أول أكسيد الكربون، يجعلها تعلق في هيموغلوبين الدم، ويصبح الدم غير قادرًا على حمل الأكسجين وتوصيله إلى أعضاء الجسم المختلفة.

ويُنصح بالتوقف عن تشغيل سخان المياه بشكل متواصل، واستخدامه لتسخين المياه لفترة محددة فقط، ثم غلقه.

بخار الماء الساخن

يؤدي تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام إلى صعوبة التنفس بشكل سليم، خاصة إن زادت المدة عن 15-20 دقيقة بحد أقصى، ومن ثم ربما يتعرض الشخص إلى الاختناق، لذا يجب الابتعاد عن استخدام الماء الساخن فترة طويلة، واستبدالها بالماء الدافئ، وتقليل فترة التعرض للبخار، وفقا لموقع "Medical News Today".

أشخاص ممنوعون من الاستحمام بالماء الساخن

-الحوامل.

-مرضى القلب.

-مرضى ضغط الدم المنخفض أو المرتفع.

-متناولو المضادات الحيوية وبعض الأدوية الأخرى.

-مرضى الصرع.