شيرين عبد الوهاب تظهر بـ"فستان سمكة" في أحدث حفلاتها بالسعودية... صور وفيديو

كما يعد هذا الحفل هو الأول لها، بعد تصريحاتها المتلفزة، في شهر ديسمبر/ تشرين الأول، والتي أكدت بررت فيها إطلاق لقب "العوانس" على بعض منتقداتها خلال حفل لها بالسعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تدشينهن هاشتاغ يطالبونها فيه أن تخرس، بعد أن طالبت النساء أن يسمعن كلام الرجال.
وقالت الفنانة المصرية في مقابلة مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما": "أعترف أن ردي كان يحمل قسوة، ولكن هذا بسبب أنني جرحت، أنا لا يقال لي اخرسي".
وارتدت شيرين في الحفل، فستانا طويلا بأكمام فضية اللون، واتسم بتطريزات لامعة بالكامل، لتبدو وكأنه قشور سمكة.
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😭😭شايفين الحلاوه دى #شيرين_في_جده 💗💗 . . . . . . #حسام_شيرين . . .#شيرين_عبد_الوهاب #شيرين #شيرين_عبدالوهاب #شمس_الغنية #shieren #sherineabdelwahab ##sherinefans #ملكه_الاحساس #مطربه_مصر_الاولي #ملكه_المسرح #كلنا_شيرين #ملكة_المشاعر #اكسبلور_فولو #الشعب_الشيريني #اكسبلور_2020 #جمهور_شيرين #اكسبلور #نساي #عشاق_شيرين #سفيرة_النوايا_الحسنة #لبنان#تصميمي_ #حسام_حبيب #نجوى_كرم #شيرين #شيرين_حسام #ذا_فويس #اصاله
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- قِيل للچَمال ڪن فڪآن فِي عينيَڪك💜 . . . . . . . #شيرين_في_جدة 💗💗 . . . . . . #حسام_شيرين . . .#شيرين_عبد_الوهاب #شيرين #شيرين_عبدالوهاب #شمس_الغنية #shieren #sherineabdelwahab ##sherinefans #ملكه_الاحساس #مطربه_مصر_الاولي #ملكه_المسرح #كلنا_شيرين #ملكة_المشاعر #اكسبلور_فولو #الشعب_الشيريني #اكسبلور_2020 #جمهور_شيرين #اكسبلور #نساي #عشاق_شيرين #سفيرة_النوايا_الحسنة #لبنان#تصميمي_ #حسام_حبيب #نجوى_كرم #شيرين #شيرين_حسام #ذا_فويس #اصاله
وقدمت شيرين عبد الوهاب في الحفل، عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :"حبه جنة"، و"نساي"، و"الوتر الحساس"، و"الكدابين"، و"ضعفي"، و"على بالي"، وغيرها من الأغاني.
على بالي ولا أنت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سبتهالي ❣#شيرين_في_جده #شيرين_عبدالوهاب pic.twitter.com/D2d22x0RNR— زهرةُ الشَمس.🌻 (@onup_) January 17, 2020
وستحيي شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في الكويت، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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