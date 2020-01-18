سيلين ديون توقف حفلها لتنعي والدتها المتوفية قبل يومين... فيديو

أحيت النجمة العالمية، سيلين ديون، في مدينة ميامي الأمريكية، رغم وفاة والدتها قبل أمس الخميس وذلك نزولا لرغبتها.

وتحدثت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا خلال حفلها للحديث عن والدتها تيريز تانجواي ديون حيث قدمت عرضًا مؤثرا أمام حشد ممتلئ في أمريكان إيرلاينز أرينا. وقالت ديون: "أنا متأكدة من أنكم سمعتم أخبار وفاة والدتي في وقت مبكر من صباح هذا اليوم"، لتصدر أصوات تنهد جماعي بصوت عالٍ من الجمهور.

ثم تغيرت النبرة الحزينة إلى هدير من الهتافات، ثم طمأنت الجماهير "لكنني على ما يرام ونحن جميعا بخير".

وواصلت ديون الحديث عن كيف كانت والدتها مريضة لفترة طويلة وأن العائلة كانت تعرف أنها لن تبقى معهم لفترة أطول.

وكشفت أن العائلة تلقت مكالمة من الممرضات قبل يومين لإخبارهما أن حالتها حرجة وأنها ستلقى حتفها قريبا، ثم قالت "الليلة الماضية انضممت إلى إخواني وأخواتي في مونتريال ، وقضيت المساء بجانب سريرها، قلنا القصص، غنينا الأغاني، لقد عانقنا بعضنا البعض وقلنا وداعًا.. نحن على يقين من أن أمي انتظرتنا أن نكون جميعًا مرة واحدة".