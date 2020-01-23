أول ظهور لخالد النبوي بعد العملية الجراحية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أول صورة للفنان المصري العالمي، خالد النبوي، بعد خضوعه لعملية جراحية، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

شارك أحد الممرضين في مستشفى القصر العيني الفرنسي، صورة له مع خالد النبوي، وأشار معها إلى أنها التقطت بعد إجراء الأخير للعملية الجراحية.

وكان الطبيب المصري، جمال شعبان، وهو الطبيب المعالج للنجم خالد النبوي، قد كشف أن الفنان الشهير غادر إلى منزله، صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه بدأ يتعافى، حسبما أعلنه عبر حسابه في "فيسبوك".

وتابع في منشور آخر "حمد الله ع السلامة يا فنان، خالد النبوي غادر مستشفى القصر التعليمي الفرنساوي إلى منزله بسلامة الله في الثامنة والربع صباح اليوم وحالته مستقرة والحمد لله بعد عملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي".

وكان نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنان أشرف زكي، أدلى، أمس الأربعاء، بتصريحات جديدة متعلقة بالحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد تداول أنباء عن وفاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زكي في تصريح لموقع "مصراوي"، إن "الحالة الصحية للنبوي مستقرة، وهو حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وفي انتظار تحديد موعد خروجه من المستشفى بحسب الأطباء".

يذكر أن خالد النبوي كان تعرض، مساء الثلاثاء، لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية، القاهرة.

واحتفل خالد النبوي مؤخرا، بطرح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

كما حقق النبوي نجاحا كبيرا من بطولته للمسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، وجسد في أحداثه دور السلطان طومان باي.

ومسلسل "ممالك النار" من بطولة الممثل المصري والعالمي، خالد النبوي، ومحمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري، وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على جميع قنوات "إم بي سي"، ومن إنتاج "جينوميديا" للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصل عدد حلقاته لـ14 حلقة.