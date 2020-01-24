أصالة نصري تتحدث عن ارتدائها "فستان الانتقام"... فيديو

أحدثت المطربة السورية، أصالة نصري، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفستان الذي ارتدته في أول حفل غنائي لها، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وتميز الفستان الوردي، أنه من دون أكمام، ما جعل بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" يلقبونه بـ"فستان الانتقام"، بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

فستان الانتقام؟ أصالة تعلق على إطلالة حفلها الأول https://t.co/8BK7mfZ2LU pic.twitter.com/1Wrq0wLZj9 — مجلة أرقام tm (@ArqaamTm) January 24, 2020

لكن أكدت أصالة نصري، أثناء حضورها عرض أزياء، أنها لم تقصد أن توجه أي رسالة من خلال فستانها، وقالت إنه فستان عادي، بحسب تصريحاتها لبرنامج "إم بي سي ترندنغ".

ورجحت أصالة نصري أن يكون البعض رأى فستانها مختلفا، لأنها في الفترة الأخيرة أحيت حفلات في المملكة العربية السعودية، وكانت ترتدي فيها فساتين بأكمام طويلة تناسب الأجواء.

وارتدت أصالة نصري فستانها الوردي، في حفل أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يعد الأول لها بعد الطلاق.

وأعلنت أصالة نصري، مع مطلع عام 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.