تركي آل الشيخ يرد على شائعات وفاته

ونشر آل الشيخ صورة له على صحفته الرسمية على موقع "إنستغرام" ظهر فيها متعبا ويركب بعض الدعامات في يده، وكانت الصورة مصحوبة بتعليق "أشكر كل من سأل عني أنا بخير ولا تسمعون للشائعات".

View this post on Instagram أشكر كل من سأل عني انا بخير ولاتسمعون الاشاعات🇸🇦🙏🏻❤️ A post shared by TURKI ALALSHIKH (@turkialalshik) on Jan 25, 2020 at 11:38pm PST

وكانت شائعات قد انتشرت بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن صحة تركي قد تدهورت، وبعضهم ذهب لأبعد من ذلك حين أشاع وفاته، وهو ما اضطر الأخير لنشر صورته بعد العملية لطمأنه الجمهور.