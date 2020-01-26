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21:26 GMT26 يناير/ كانون الثاني 2020
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    ماريجوانا

    الماريجوانا تباع بالمتاجر وتدخن خارج المنازل في هذه الولاية الأمريكية

    © AP Photo /
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    ستكون متاجر الماريجوانا في ألاسكا من بين أوائل متاجر التجزئة في الولايات المتحدة التي يسمح لها بالعمل -بقوة القانون- لبيع النبات المخدر للمواطنين، والذين سيسمح لهم بتدخينه دون أي عواقب قانونية.

    وشهدت صناعة الماريجوانا –التي تعمل ضمن إطار قانوني- نقطة تحول الخميس، عندما وافقت السلطات التنظيمية في الولاية على افتتاح متاجر لبيع المخدر بالتجزئة للمستهلكين الراغبين في تدخينه أو استخدامه بأي شكل كان.

    ماريجوانا
    © AP Photo /
    الماريجوانا تتجه للتشريع في أمريكا

    ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مدير العلاقات الحكومية في مؤسسة "مشروع سياسة الماريجوانا" قوله، إن بعض المدن الأمريكية أقرت قوانين مماثلة، لكن هذه المرة الأولى التي يسمح فيها ببيع الماريجوانا بالتجزئة على مستوى ولاية بأكملها.

    وتم تمرير القرار من مجلس مراقبة الماريجوانا في الولاية بعد موافقة 3 أعضاء ورفض إثنين، للطلبات المقدمة من شركات تجارة المخدر، والتي وصفت القرار بـ"الحلم الذي يتحقق".

    وقال أحد رؤساء هذه الشركات: "هذا أمر تاريخي في اعتقادي، آمل أن نستطيع افتتاح متاجرنا بحلول الصيف، هذا حدث بالغ الأهمية وكبير حقًا، عندما تحاول بث الحياة الطبيعية في صناعة جديدة".

    وبالنسبة للتدخين خارج المنزل، تدعو القواعد الجديدة أيضًا إلى فصل مناطق الاستهلاك عن باقي الأماكن، إما عن طريق وجود باب آمن بين المنطقتين بالإضافة إلى نظام تهوية منفصل، أو عن طريق التدخين في الهواء الطلق.

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    الكلمات الدلالية:
    ألاسكا, الولايات المتحدة, تقنين الماريجوانا, بيع الماريجوانا, الماريجوانا
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