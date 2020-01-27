المغنية الشابة بيلي إيليش تكتسح جوائز "غرامي" الموسيقية

حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية، يوم الأحد، بعد فوزها بكل الجوائز الأربع الكبرى وهي أفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل تسجيل، وأفضل فنانة صاعدة خلال عام.

فازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "شخص سيء" (باد جاي) كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.

كما حصلت إيليش (18 عاما) أيضا على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعا أين نذهب؟" (هون وي أل فول سليب هوير دو وي جو؟"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبدأ حفل توزيع جوائز "غرامي" بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس يوم الأحد.