ردود أفعال ساخرة من فيروس كورونا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

واستخدم المغردون العديد من الصور ومقاطع الفيديو للحديث وإطلاق النكت على الفيروس الجديد، وتجاوز عدد التغريدات الساخرة فيها الملايين.
وكان أحد أبرز مقاطع الفيديو المنتشر، يظهر شاب صيني يتوخى الحذر كي لا يلفت الأنظار أثناء سعاله، ولكنه بمجرد أن سعل بصوت منخفض، داهمت منزله مجموعة من الجنود ليلقوا القبض عليه لإصابته بفيروس الكورونا.
You Chinese?— Department Of Meme (@DeptOfMeme) January 29, 2020
Don't you dare cough in #America#CoronaViruspic.twitter.com/aFdk48Dgog
وانتشرت صورة لمجموعة من زجاجات البيرة من ماركة "هينيكين" قد وضعت كمامة كي لا تصاب بالفيروس أثناء تعاملها مع زجاجة بيرة أخرى من ماركة كورونا.
Bruh lol #coronavirus pic.twitter.com/2nzNDlpDQA— Incoming Memes (@incoming_memes) January 30, 2020
ويعد فيديو المقارنة بين عطسات الشعوب من أكثر الفيديوهات التي لاقت تفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو مجموعة من الشابات من جنسيات مختلفة يعطسون تتاليا، وعندما يأتي دور الفتاة الصينية، يهرب الجميع بأقصى سرعة خوفا من العدوى.
#Coronavirus #CoronaOutbreak #CoronavirusOutbreak Stay safe 😷 pic.twitter.com/pJ5Ir4tKBN— Football Memes (@RemedyHemp) January 28, 2020
كما انتشرت صور لشاب صيني قد فتح ثقبا بسيطا بالكمامة المنتشرة حاليا في الشوارع الصينية، ليتمكن من التدخين بدون إزالة الكمامة خوفا من الإصابة بالفيروس.
choose your fighter coronavirus edition pic.twitter.com/PVvtK83nRV— Posthumanist Memes© (@PutoNuro) January 26, 2020
وانتشرت صورة لرجل صيني لم يتمكن من شراء كمامة، فاستخدم حفاضة أطفال لوقائه من عدوى فيروس الكورونا.
Coronavirus Huh can't get through these for sure 😂😂😂 #coronavirus #Memes pic.twitter.com/AZNclMNAjd— sniper_MX (@snipermx00) January 27, 2020
كما انتشر فيديو لمسلسل السيمبسون، الذي تنبأ بانتشار الوباء منذ عدة سنوات، وتناوله بشكل ساخر.
Même ça ils avaient prévu 🙄 #coronavirus— 𝒪𝓁𝒾𝓋𝒾ℴ𝕩 💀🦁❂ (@Olv94) January 23, 2020
pic.twitter.com/WuRmYHbkEF
وانتشرت صورة لطفل صيني ينتظر صديقه في الشارع كي يلعب معه، وهو بالعتاد الكامل للوقاية من الفيروس.
One of the many #coronavirus memes doing the rounds on Chinese social media. It reads "Come on, let's go out and play". 😂 pic.twitter.com/t1HzAlbY8y— Thomas Clements (@tclementsuk) January 23, 2020
وكانت الصين أول بلد يواجه فيروس كورونا الجديد في نهاية عام 2019. وبلغ عدد المصابين في الصين أكثر من 1300 مصاب حتى الآن. وقد توفي 41 منهم.
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