نانسي عجرم تواجه نفسها بعد حادثة اللص قتيل منزلها... فيديو

طرحت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الجمعة، أحدث أغانيها المصورة، التي تعتبر أول عمل فني لها، بعد حادثة محاولة سرقة منزلها، ومقتل اللص على يد زوجها، فادي الهاشم.

وتظهر عجرم في الأغنية الجديدة، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتحمل اسم "قلبي يا قلبي" وهي تجلس في حجرة بمفردها، وتصور نفسها بواسطة كاميرا فيديو.

والأغنية المصورة من إخراج رجا نعمة، وهي ألحان وكلمات نبيل خوري، وتوزيع موسيقي باسم رزق.

وتتجاوز نانسي عجرم بأغنية "قلبي يا قلبي" أزمتها التي تعرضت لها مؤخرا، باقتحام أحد اللصوص لمنزلها ومحاولة سرقتها.

يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

يشار إلى أن نانسي عجرم، تبدأ نشاطها الفني باحتفالها بعيد الحب في مصر، وذلك يوم 28 فبراير/ شباط المقبل، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على "إنستغرام".

كما تحيي نانسي عجرم حفلا في جدة يوم 2 أبريل/ نيسان، إضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك يوم 7 مارس/ آذار المقبل.