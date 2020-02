بعد أنباء إصابتها بفيروس "كورونا"... رسالة من بشرى داخل المستشفى

View this post on Instagram

شكرا لكل الاصدقاء و الزملاء والجمهور اللى غمرنى باهتمامه و السؤال على صحتى .انا الحمدلله بخير و تركت المستشفى امس بعد قضاء ثلاثة ايام نظرا لانى مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح ادت الى حساسية ربوية حادة و صعوبة تنفس و كل الشكر لطبيبى المعالج د.عماد عوض الذى تدارك الامر فى الوقت المناسب وعالجنى لانه يعلم طبيعة الحالة منذ ثلاثة سنوات. ارجو عدم نشر اشاعات ليس منها اى فائدة سوى أحداث بلبلة لا داعى لها ...انا حاليا فى المنزل اتلقى باقى العلاج ومطلوب الراحة طبقا لتعليمات الطبيب....شكرًا.