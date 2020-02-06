غياب ملحوظ للفنانين الشباب في عزاء نادية لطفي... صور

شارك عدد من الفنانين والوزراء والإعلاميين في عزاء الفنانة المصرية، نادية لطفي، والذي أقيم اليوم الخميس في مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان في مقدمة الحاضرين للعزاء، الفنانة دلال عبد العزيز ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وسمير صبري وعزت العلايلي وإلهام شاهين ومحمود قابيل ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، وفاروق فلوكس، والإعلامي وائل الابراشي، والفنانة المعتزلة شهيرة، والفنانة صفية العمري، والفنان رشوان توفيق، وإيهاب فهمي، والإعلاميين مفيد فوزي ومصطفى بكري وبوسي شلبي، والفنانة نجوى فؤاد، والفنانة لبنى عبد العزيز، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

نجوم الفن في عزاء نادية لطفي

تصوير أحمد عبد الفتاح#نادية_لطفي pic.twitter.com/zOH3xr3J1z — Shorouk News (@Shorouk_News) February 6, 2020

وتلقى "أحمد"، نجل نادية لطفي، واجب العزاء في رحيل والدته، اليوم الخميس.

ويعتبر أحمد هو النجل الوحيد للفنانة الراحلة، من زوجها الأول عادل البشاري، الذي كان يعمل ضابطا بحريا إلا أن زواجهما لم يدم طويلا حيث هاجر الزوج إلى أستراليا، مما تسبب في فجوة عاطفية بينهما فلجأت إلى الانفصال عنه مع الاحتفاظ بحضانة ابنها وتفرغت لتربيته، وفقا لموقع "في الفن".

وكان من الملاحظ غياب ملحوظ للفنانين الشباب عن عزاء نادية لطفي، الذين نعوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم أحمد حلمي وهند صبري.

البقاء لله .. رحم الله الفنانة القديرة ناديه لطفي . pic.twitter.com/1ILiyLExyP — Ahmed Helmy (@ahelmy) February 4, 2020

يشار إلى أن نادية لطفي توفيت الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.