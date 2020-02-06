غياب ملحوظ للفنانين الشباب في عزاء نادية لطفي... صور

وكان في مقدمة الحاضرين للعزاء، الفنانة دلال عبد العزيز ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وسمير صبري وعزت العلايلي وإلهام شاهين ومحمود قابيل ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، وفاروق فلوكس، والإعلامي وائل الابراشي، والفنانة المعتزلة شهيرة، والفنانة صفية العمري، والفنان رشوان توفيق، وإيهاب فهمي، والإعلاميين مفيد فوزي ومصطفى بكري وبوسي شلبي، والفنانة نجوى فؤاد، والفنانة لبنى عبد العزيز، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.
نجوم الفن في عزاء نادية لطفي— Shorouk News (@Shorouk_News) February 6, 2020
تصوير أحمد عبد الفتاح#نادية_لطفي pic.twitter.com/zOH3xr3J1z
وتلقى "أحمد"، نجل نادية لطفي، واجب العزاء في رحيل والدته، اليوم الخميس.
ويعتبر أحمد هو النجل الوحيد للفنانة الراحلة، من زوجها الأول عادل البشاري، الذي كان يعمل ضابطا بحريا إلا أن زواجهما لم يدم طويلا حيث هاجر الزوج إلى أستراليا، مما تسبب في فجوة عاطفية بينهما فلجأت إلى الانفصال عنه مع الاحتفاظ بحضانة ابنها وتفرغت لتربيته، وفقا لموقع "في الفن".
بحضور نجوم الفن.. بدء عزاء #نادية_لطفي pic.twitter.com/mVLVX4xzR7— بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 6, 2020
وكان من الملاحظ غياب ملحوظ للفنانين الشباب عن عزاء نادية لطفي، الذين نعوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم أحمد حلمي وهند صبري.
البقاء لله .. رحم الله الفنانة القديرة ناديه لطفي . pic.twitter.com/1ILiyLExyP— Ahmed Helmy (@ahelmy) February 4, 2020
يشار إلى أن نادية لطفي توفيت الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.
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