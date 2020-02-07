تعرف على أطعمة صحية تقف وراء مشاكل الأسنان

أشارت دراسات حديثة إلى احتمال وقوف بعض الأطعمة، التي تعتبر في الأساس صحية، وراء مشاكل الأسنان.

وأظهر مقال طبي نشرته مجلة العناية الشخصية والغذاء "إيت ذيس"، أن بعض الأطعمة، التي تعتبر أساسا صحية قد تلحق أضرار بالأسنان، مشيرا إلى أن احتساء هذه الأطعمة أو تناولها بشكل مستمر قد ينتج عنه تغير لون الأسنان (تسوس) أو تآكل المينا، مما يدفع الشخص لزيارة عيادة الأسنان.

الحمضيات

أشارت الدراسة إلى أن عصير الحمضيات والفواكه يعد السبب الأكثر شيوعا في تآكل وتسوس الأسنان، وأظهرت أن عصير الليمون كان أكثرها ضررا بالمينا الأمامية، يليه عصير الجريب فروت وعصير البرتقال.

الشاي

الفواكه المجففة

بينت الدراسات الحديثة أن تناول الشاي الأسود يتسبب في تغير لون الأسنان، حيث فاق تأثيره الضار كلا من النبيذ الأحمر والكولا والقهوة، كما يماثل تأثير الشاي العشبي، تأثير الأسود على الأسنان، رغم فوائدهما الكثيرة.

تعد الفواكه المجففة كارثة مزدوجة للأسنان؛ وذلك لكمية السكر التي تحتويها، بالإضافة إلى درجة لزوجتها التي تسمح بالالتصاق بالأسنان، مما يتسبب في تسوسها.

القهوة

يعد تناول مشروب القهوة، من أسباب تغير اللون الأبيض للأسنان وتسوسها، ويرجع ذلك لتأثيرها الحمضي، بالإضافة إلى تحليتها بالسكر.