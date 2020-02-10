الأرصاد المصرية تصدر تحذيرا بشأن طقس الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تحذيرا جديدا بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى أن طقس غد، الثلاثاء، في القاهرة الكبرى، سيكون شديد البرودة ليلا.

وقال الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد المصرية ، اليوم الاثنين، إن طقس غد، الثلاثاء، سيكون مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا.

وقالت الأرصاد المصرية، إن الوجه البحري، سيشهد أيضا طقسا مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مشيرة إلى أن الرياح النشطة ستؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن طقس اليوم الاثنين، في القاهرة الكبرى، فإنه، مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا أيضا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التي نصحت المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، لآن هناك تقلبات جوية قادمة، وألا ينخدعوا بدرجات الحرارة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية في مصر قد حذرت المواطنين من الطقس السيئ في الأيام القادمة، مطالبة بعدم تخفيف الملابس وضرورة التواجد في المنازل، لعدم استقرار الحالة الجوية، في البلاد.